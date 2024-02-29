Küçükçekmece Sanat Atölyeleri Buluşmaları sergisi Sefaköy Galeri Küp'te ziyarete açıldı

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp, ilçedeki 14 sanat atölyesinden özenle seçilmiş eserlerin yer aldığı "Küçükçekmece Sanat Atölyeleri Buluşmaları’’ adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

"Küçükçekmece Sanat Atölyeleri Buluşmaları’’ isimli sergi Sefaköy Galeri Küp’te ziyarete açıldı. Yağlıboya, karakalem ve karma eserlerden oluşturulan; çoğunlukla doğa ve hayvan figürlerinin yer aldığı sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Küçükçekmece’de faaliyet göstermekte olan Artofist, Avrupa Konutları 3 Leyla Kıratlı Resim Atölyesi, Dönüşüm Atölyesi, Ege Sanat Evi, Haldun Erdinç Öğrencileri, Karakuzu Sanat Atölyesi, Küçükçekmece Resim Kulübü, Kybele Sanat Atölyesi, Martı Mozaik Atölyesi, Özlem’in Atölyesi,Sb uniq, Sun Seramik Atölyesi, Tuna Sanart ve Zburdeart gibi atölyelerin koleksiyonundan seçilerek hazırlanan sergi, 2 Nisan tarihine kadar Sefaköy Galeri Küp’te ziyaret edilebilecek.

"Küçükçekmecelileri nitelikli sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Serginin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "İlçemizde sanat adına çalışmalarını yürüten 14 değerli atölyenin ürünlerinden oluşan bu özel serginin açılışını yapmaktan dolayı çok mutluyum. İstanbul belediyeleri arasında 4 galerisi olan ve düzenli olarak sergi açarak, farklı disiplinlerle ilgili söyleşiler yapan nadir belediyelerden birisiyiz. Sanatseverleri nitelikli sanat eserleriyle buluşturmaya ve sanata ve sanatçıya olan destek vermeye devam edeceğiz. İlçemizde kültür sanat iklimine katkı sağlayan sanat atölyelerinin değerli yeteneklerine teşekkür ediyorum ”dedi.