Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol TakımI, AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve 4. kez şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 25-23, 16-25, 25-17, 25-20 tamamlandı. Vargas 19 sayıyla maçın skoreri oldu.

Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol TakımI, AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yendi ve 4. kez şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 25-23, 16-25, 25-17, 25-20 tamamlandı. Vargas 19 sayıyla maçın skoreri oldu.

Ankara Spor Salonu’nda oynanan final maçının ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, sarı-lacivertliler bu seti 25-23 üstün bitirdi. İkinci sette ise Eczacıbaşı Dynavit, rakibine karşı büyük üstünlük sağlayarak bu bölümü 25-16 geçti ve skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü setin başında orta oyuncuları ile etkili olan Fenerbahçe, Melissa Vargas’ın sayılarıyla farkı açtığı seti 25-17 kazandı. Dördüncü sete 5-0’lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdü ve Arina Fedorovtseva’nın servis sayısı ile durumu 18-10’a getirdi. Setin ilerleyen bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı ve 4. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

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