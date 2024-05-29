Kurye cinayetinde yargılama başlıyor

Balıkesir’de üniversite öğrencisi iken kuryelik de yapan Ata Emre Akman’ın cinayetinde yargılama başlıyor. Zanlı E.Ö. (17) ile tutuklu babasının dosyaları birleştirilirken, ilk dava tarihi 28 Haziran olarak belirlendi.

Balıkesir’de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) yolunu kesip, defalarca bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) için ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava ile babası Orhan Ö. (39) için ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaların Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verildi.

Balıkesir’de yaşanan olay, 11 Mayıs’ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak’ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın sipariş dönüşünde E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede ’Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’ maddesi de yer aldı. E.Ö. hakkında ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Babası Orhan Ö. için de ’Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiği öğrenildi. Alınan kararın ardından ilk dava tarihi de 28 Haziran olarak belirlendi.