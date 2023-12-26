Lise öğrencilerinden HASTRAIN MUN başarısı

Gökkuşağı Lisesi öğrencileri, 23-24 Aralık tarihlerinde HASTRAIN Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansında önemli başarılara imza attı. Bölgenin dört bir yanından genç beyinleri bir araya getiren etkinlikte, 33 yetenekli öğrenci, sıra dışı performanslarıyla üç farklı kategoride birçok prestijli ödülün sahibi oldu.

Birleşmiş Milletler simülasyon müsabakası olarak bilinen MUN (Model United Nations); ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Bu müsabakalarda öğrencilerin, Birleşmiş Milletlerin kanatlarından birine atanarak görevleri bulunan ülkeyi ve haklarını gözeterek en iyi şekilde savunması ve verilen probleme çözüm sunması bekleniyor. 23-24 Aralık tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen prestijli HASTRAIN Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansında Özel Beylikdüzü Gökkuşağı Lisesi öğrencileri önemli başarılara imza attı. Bölgenin dört bir yanından genç beyinleri bir araya getiren etkinlikte, 33 yetenekli Özel Beylikdüzü Gökkuşağı Lisesi öğrencisi sıra dışı performanslarıyla öne çıktı ve En İyi Delege, Üstün Delege ve Onur Ödülü olmak üzere üç farklı kategoride birçok prestijli ödülün sahibi oldu.

En İyi Delege Ödülleri:

"Selin Aygün - En İyi Delege (OHCHR)

Boran Efe Kazbek - En İyi Delege (UNESCO)

Ebrahim Abozar Ahmed - WHO’nun En İyi Delegesi

Yusra Akbari *En İyi Delege Denmard-ILO

Perihan Davison: En İyi Delege

Alisa Nikitenko: En İyi Delege - UNICEF

Üstün Delege Ödülleri:

Saveliy Golovanov, Üstün Delege, UNESCO-ABD

Faryal Akbari: Üstün Delege -DISEC

İbrahim Elamin: Üstün Delege -UNFCCC

Saba Sabri: Üstün Delege -ILO

Amar Fejzullaj, Üstün Delege- UNICEF

Onur Ödülleri:

Sofia Putro: Onur Ödülü -WHO

Sam AYDIN: Onur Ödülü -SOCHUM

Aren Nafissi: Onur Ödülü -ILO

Moayed Mohamed: Onur Ödülü - UNICEF

Aya Mohammed Taha - Onur Ödülü - DISEC".