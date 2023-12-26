Lise öğrencilerinden HASTRAIN MUN başarısı
Gökkuşağı Lisesi öğrencileri, 23-24 Aralık tarihlerinde HASTRAIN Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansında önemli başarılara imza attı. Bölgenin dört bir yanından genç beyinleri bir araya getiren etkinlikte, 33 yetenekli öğrenci, sıra dışı performanslarıyla üç farklı kategoride birçok prestijli ödülün sahibi oldu.
Gökkuşağı Lisesi öğrencileri, 23-24 Aralık tarihlerinde HASTRAIN Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansında önemli başarılara imza attı. Bölgenin dört bir yanından genç beyinleri bir araya getiren etkinlikte, 33 yetenekli öğrenci, sıra dışı performanslarıyla üç farklı kategoride birçok prestijli ödülün sahibi oldu.
Birleşmiş Milletler simülasyon müsabakası olarak bilinen MUN (Model United Nations); ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Bu müsabakalarda öğrencilerin, Birleşmiş Milletlerin kanatlarından birine atanarak görevleri bulunan ülkeyi ve haklarını gözeterek en iyi şekilde savunması ve verilen probleme çözüm sunması bekleniyor. 23-24 Aralık tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen prestijli HASTRAIN Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansında Özel Beylikdüzü Gökkuşağı Lisesi öğrencileri önemli başarılara imza attı. Bölgenin dört bir yanından genç beyinleri bir araya getiren etkinlikte, 33 yetenekli Özel Beylikdüzü Gökkuşağı Lisesi öğrencisi sıra dışı performanslarıyla öne çıktı ve En İyi Delege, Üstün Delege ve Onur Ödülü olmak üzere üç farklı kategoride birçok prestijli ödülün sahibi oldu.
En İyi Delege Ödülleri:
"Selin Aygün - En İyi Delege (OHCHR)
Boran Efe Kazbek - En İyi Delege (UNESCO)
Ebrahim Abozar Ahmed - WHO’nun En İyi Delegesi
Yusra Akbari *En İyi Delege Denmard-ILO
Perihan Davison: En İyi Delege
Alisa Nikitenko: En İyi Delege - UNICEF
Üstün Delege Ödülleri:
Saveliy Golovanov, Üstün Delege, UNESCO-ABD
Faryal Akbari: Üstün Delege -DISEC
İbrahim Elamin: Üstün Delege -UNFCCC
Saba Sabri: Üstün Delege -ILO
Amar Fejzullaj, Üstün Delege- UNICEF
Onur Ödülleri:
Sofia Putro: Onur Ödülü -WHO
Sam AYDIN: Onur Ödülü -SOCHUM
Aren Nafissi: Onur Ödülü -ILO
Moayed Mohamed: Onur Ödülü - UNICEF
Aya Mohammed Taha - Onur Ödülü - DISEC".