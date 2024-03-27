Lise öğrencilerine sağlık teknolojileri eğitimi

Tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers Türkiye, Eyüboğlu Eğitim Kurumları ile Türkiye’de gençler arasında sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla önemli bir iş birliği projesini hayata geçirdi. İş birliği kapsamında eğitim kurumunda eğitimlerine devam eden 9. ve 10. sınıf öğrencilerine, şirket çalışanları tarafından 6 hafta boyunca sağlık teknolojileri ve sağlık sektöründeki kariyer imkanlarına ilişkin eğitimler verildi.

Sağlık alanında diagnostik görüntülemeden laboratuvar hizmetlerine, ileri tedavilerden satış sonrası servis ve bakıma kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Siemens Healthineers Türkiye, Türkiye’deki sağlık sektörünün gelişimine yönelik attığı adımların yanında, toplumda sağlık okuryazarlığının artırılması anlamında da önemli projeleri hayata geçiriyor. Sağlık hizmetlerine ve sağlık teknolojilerine erişimi artırma ve toplumda farkındalık oluşturma hedefiyle çalışan şirketin bu anlamdaki çalışmalarından biri de ortaöğretim kurumlarında okuyan gençlere ve öğrencilere temel sağlık teknolojileri eğitimleri vermek.

Bu amaçla Eyüboğlu Eğitim Kurumları’yla iş birliği yapan şirket, 9. ve 10. sınıf öğrencilerine ’kişisel gelişim’ dersi kapsamında 6 hafta boyunca eğitim verdi. Şirket çalışanları tarafından verilen eğitimlere 300’den fazla öğrenci katıldı. Eğitimlerin sonunda tüm katılımcılara ve modüllerde dereceye giren öğrencilere sertifikaları törenle takdim edildi. Öğrenciler sertifikalarını, törene katılan Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel, Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nalan Abdullahoğlu ve Eyüboğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Cenk Eyüboğlu’nun elinden aldı.

Enis Sonemel, Türkiye’de sağlık okuryazarlığının gelişmesi için çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Sağlık teknolojisi şirketi olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar odak alanımız her zaman ‘insan’ oldu. İnsanların sağlıkla yaşamasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle sağlık kurumlarının ve sağlık profesyonellerinin süreçlerini iyileştiriyoruz, ancak halkımızın sağlık okuryazarlığı oranının artması ve gelişimi de bir o kadar önemli. Bu gelişimde, öğrencilerin genç yaşta bu farkındalığı edinmelerinin ve sağlık teknolojilerine aşina olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eyüboğlu öğrencileri ile başlattığımız bu eğitimleri gelecek dönemlerde de gençlerimizin ve toplumumuzun bilinç kazanması adına devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Cenk Eyüboğlu ise sertifka töreninde iş birliği ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak ortaöğretim kurumları arasında bir ilke daha imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, 54 yıldır, eğitim camiasında birçok yeniliğe öncü olan kurumumuz şimdi de stratejik ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, öğrencilerimizin sağlık okuryazarlığı konusundaki kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Siemens Healthineers ile iş birliği yaptı. Öğrencilerimiz, bu iş birliği kapsamında, altı hafta boyunca sağlık teknolojileri, yapay zekâ, girişimcilik ve sağlık sektöründe kariyer imkanlarına ilişkin eğitimler aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize iki kurum tarafından imzalı sertifikaları verildi. Öğrencilerimizin sağlık okuryazarlığı çerçevesindeki eğitimlerini, global ve inovatif bir şirket olan Siemens Healthineers ve onun yöneticilerinden almış olmaları, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İş birliğimizin en başından beri eğitim kurumlarındaki bu projelerle topluma katkı felsefeleri çerçevesinde destek veren şirket ekibine teşekkür ediyorum.

Program kapsamında öğrencilere aşağıdaki eğitimler verildi

1. Hafta - Görüntüleme teknolojileri & geleceği

2. Hafta - Sağlık teknolojilerinin geleceği

3. Hafta - Servis teknolojilerinin önemi

4. Hafta - Yapay zekâ

5. Hafta - İnovasyon

6. Hafta - Sağlık sektöründe kariyer