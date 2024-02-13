Liseli gençler 'Hilal' ile robot savaşlarına katıldı

Dünyanın en prestijli robot savaşları liglerinden olan “NHRL”de, Türkiye’den ilk kez liseli 2 genç “Hilal” adını verdikleri robotla yarıştı. “İstanbul Combat Robotics” takımı ABD’de düzenlenen, 70 ülkeden katılımcıların yer aldığı yarışmaya en genç ekip ünvanıyla adlarını yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji öğrencileri Alper Saraç ve Tuna Erhanoğlu, ’İstanbul Combat Robotics’ takımıyla uluslararası arenada yer aldı. Amerika, İngiltere ve Hindistan gibi 70 farklı ülkeden katılımın olduğu dünyanın en büyük ve prestijli robot savaşları ligi olan ‘’NHRL’’ yarışmasında, Türkiye’yi ilk kez “Hilal” adını verdikleri robotlarıyla liseli gençler temsil etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Norwalk şehrinde 2018 yılından itibaren düzenlenen ve dünyanın en büyük, en prestijli robot savaşları ligi olarak görülen NHRL (National Havoc Robot League) hem 150’den fazla ülkede izleyici kitlesiyle sosyal medya platformlarında 1 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Bahçeşehir Koleji öğrencileri Alper Saraç ve Tuna Erhanoğlu, hayranı oldukları yarışmada hayal ettikleri robotu hazırlayarak Türkiye’yi temsil etmeyi başardı.

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fentek 11. sınıf öğrencisi Alper Saraç, robot savaşlarını ilk izlediği andan itibaren katılmayı istediğini ancak yeterince robotik bilgiye sahip olmadığı için sadece hayal olarak kaldığını söyledi. Saraç, hayallerini gerçekleştirme serüvenini ise şöyle anlattı: “Robot yapımı hakkında donanımlı değildim. 9. ve 10. sınıfta okulumuzun FRC (First Robotics Competition) takımında çalışarak kendimi geliştirdim. Kendi robotumu geliştirebilecek düzeye geldiğimde ilk işim ülkemizde bu tür bir yarışma düzenlenip düzenlenmediğini araştırmak oldu. Ancak robot savaşların ülkemizde yapılmadığını öğrendim. Bu nedenle çocukluğumdan beri takip ettiğim NHRL robot savaşlarına katılmaya karar verdim. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek için çalışmaya başladım.”

Günde 15 saat çalışarak kendi robotlarını yaptılar

Aynı kampüste eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Tuna Erhanoğlu ile ‘İstanbul Combat Robotics’ takımını kuran Alper Saraç, yaklaşık üç ay çalışmalarına sponsor aradı. Projelerine sponsor bulmalarının ardından bir yıllık çalışmanın sonunda “Hilal” adını verdikleri robotlarını hazırladılar.

Okulun FRC takımına katılımıyla robotlara olan ilgisinin daha da artığını ve bu sayede mühendislik konusunda birçok şey öğrendiğini söyleyen Tuna Erhanoğlu, “Robot savaşlarına ilgim vardı. Ama bir gün kendi savaş robotumu yapmayı düşünmüyordum. Alper ile bir robot yapmaya ve yarışmaya katılmaya karar verdik. Hangi ağırlık sınıfında ve türde robot yapacağımızı kararlaştırdıktan sonra okulumuzun da desteğiyle çalışmalarımıza başladık. Son haftalarda 15 saat aralıksız çalışarak bütün hazırlıkları tamamladık. 20 Ocak’ta Amerika’da National Havoc Robot League (NHRL) yarışmasına katıldığımızda her şey rüya gibiydi. Hayallerimizi gerçekleştirmenin yanı sıra Türkiye’den katılan ilk takım olmak gurur vericiydi” diye konuştu.

“İlk savaş robotumuz, ligin en iyi robotlarıyla benzer seviyedeydi”

Güçlü rakiplerle karşı karşıya kaldıklarını ancak uluslararası arenada en genç takım olarak 5.4 kiloluk savaş robotlarıyla sergiledikleri performansla yarışmacıların ve seyircilerin takdirini kazandıklarını söyleyen Alper Saraç, “Daha önce de ünlü ‘Battle Bots’ şovuna katılmış olan Glenn Boxell ve 12 yıllık deneyime sahip NHRL liginin önde gelen ismi Zack Knight ile yarıştık. Maalesef, sporun en iyileriyle karşılaşmamız finale gitmemizi engelledi. Ama yaş sınırının olmadığı bu yarışmada Türk gençlerinin ilk savaş robotuyla ligin en iyi robotlarıyla benzer seviyede olmasına da bir hayli şaşırdılar. Bir derece elde edemediğimiz için üzgünüz ancak hayran olduğumuz bir yarışın içinde olabildiğimiz için, en önemlisi de ülkemizi ilk temsil eden takım olduğumuz için son derece gururluyuz. İleriki yarışlarda yeniden yarışmayı planlıyoruz” dedi.