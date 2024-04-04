31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulu’nda mazbatasını alan Mansur Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavaş, Ankara halkına ve CHP teşkilatına teşekkür etti. Aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden sosyal bir belediyecilikle hizmet edeceklerini ifade eden Yavaş, “Gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir belediyecilik ne bir proje olduğunu söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi söylemiştim. Çünkü bu para halkın parasıdır. Halkın parasını idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti. Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah, bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber belediye başkanlarımızla beraber Ankara’yı Mustafa kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkenti yapmak ana hedefimiz olacak” diye konuştu.

Geçen dönem kendilerine engel olan belediye başkanlarını ilçelerinde şikayet ettiğini aktaran Yavaş, “Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. 2019 yılında İl Meclis konuşmamda aynı şekilde el ele vererek Ankara halkına hizmet etmek için seçtiler bizi. Seçim bitmiştir, artık gelin birlikte Ankara için çalışalım. Ankara halkı onları cezalandırmıştır” dedi.