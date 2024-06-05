Marmara Denizi Günü 3'üncü kez kıyılarda kutlanıyor

Sürdürülebilir ve temiz bir Marmara Denizi için bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri, Marmara kıyılarında gerçekleştirilecek.

2021 yılında Marmara Denizi’nin kirlilik tehdidi ve müsilaj krizi ile karşı karşıya kalmasının ardından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı kapsamında 8 Haziran, Marmara Denizi Günü ilan edilmişti. Bu yıl üçüncü kez kutlanacak olan Marmara Denizi Günü’nde ana tema ‘Denizcilik’ olarak belirlenirken Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde belediyeler tarafından planlanan farkındalık çalışmaları eş zamanlı olarak Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonuyla düzenlenecek. Başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer tüm paydaşların organize edeceği etkinliklere ilgili tüm vatandaşlar katılarak #MarmaraHepimizin mesajını verecek. 2022 yılında ‘mikroplastik ve deniz çöpleri’ teması kapsamında 62 farklı farkındalık etkinliği ile başlayan Marmara Denizi Günü kutlamaları, 2023’te "biyoçeşitlilik" temasıyla yaklaşık 100 etkinliğe sahne olmuştu.

“Marmara Hepimizin!”

7’den 77’ye tüm Marmaralıları Marmara Denizi için harekete geçmeye davet eden MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “8 Haziran Marmara Denizi Günü için büyük bir heyecanla içindeyiz. Bugün Marmara’nın eşsiz güzelliklerini ve sürdürülebilir deniz yaşamını kutlamak için harika bir gün. Bu vesileyle kıyılarımız başta olmak üzere tüm Marmara’da düzenlenecek etkinliklerde buluşalım ve hep birlikte denizimize sahip çıkalım. Gelecek nesillere daha temiz, daha canlı bir Marmara bırakmak için adımlar atalım. Unutmayalım, Marmara Denizi bizim ortak mirasımızdır. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak birlikte çalışmakla mümkün. Marmara Hepimizin” dedi.

Herkes Marmara için etkinlik düzenleyebilir

Marmara Denizi Günü etkinliklerine Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyelerin yanı sıra STK’lar, odalar, üniversiteler ve öğrenci kulüpleri, özel sektör ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlar katılabilir. Marmara Denizi’ne yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyebilir. 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde gerçekleştirilecek tüm etkinlikler marmara.gov.tr adresinde dijital etkinlik haritasında yer alacak. Haritada yer almak için etkinlik başvuruları bu form üzerinden yapılabilir. Başvurusu incelenen etkinlikler etkinlik haritasına işlenerek birliktelik mesajı vurgulanacak.

Nasıl Katkı Verilebilir?

8 Haziran’da sosyal medyada #MarmaraDeniziGünü ve #MarmaraHepimizin etiketleriyle paylaşımlar yapılabilir. Açıkhava film gösterimleri, sergiler ve atölyeler, seminer ve konferanslar düzenlenebilir. Kıyı temizliği, sahil gezisi, dip temizliği, hayalet ağı temizliği, dalış ve yüzme etkinlikleri düzenlenebilir veya bunlara katılım gösterilebilir.

Neden 8 Haziran?

Marmara Denizi’nin kirlilik tehdidi ve müsilaj krizi ile karşı karşıya kalmasının ardından 2021’in Haziran ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda çok paydaşlı katılımcı bir yöntemle Marmara Denizi Eylem Planı ilan edildi. Bu eylem planı çerçevesinde oluşturulan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı kapsamında, Türkiye’nin en büyük deniz seferberliğinin yapıldığı 8 Haziran’ın yıldönümlerinde Marmara Belediyeler Birliğinin koordinasyonuyla farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesine karar verildi. 8 Haziran Marmara Denizi Günü, Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak kutlanmaktadır. Bu gün aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in organize ettiği Dünya Okyanus Günü’dür.