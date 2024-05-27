Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi'nde saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyükçekmece’nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Marmara Denizi açıklarında saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Marmara Deniz’inin 25.10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.