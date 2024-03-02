Mart Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 04/03/2024 Pazartesi tarihine rastlayan Mart Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz kadrolarında unvan değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

2 - Belediyemiz kadrolarında unvan değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi 5780 ada 11 parsel sayılı taşınmazın vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 5808 ada, 59 parsel sayılı taşınmazın vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Sancaktepe Mahallesi, 245 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın vergi borcuna karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 8 parsel sayılı taşınmazda “5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi”nin Bağışçı tarafından isim verilmek şartı ve bağış yolu ile yapılmasına ilişkin şartları belirtir protokolun tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 734 ada 1 parsel ile 680 ada 1 parsellerin tamamının irtifak hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Yeni Mahalle 1632 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Afet Koordinasyon merkezi inşaatının yapımı ile ilgili İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile Belediye Başkanlığımız arasında protokol tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Fatih Mahallesi, 175 ada 17 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

10 - WKF Karate Dünya Gençlik Ligi şampiyonasında Genç Bayanlar Dünya 3’ncüsü olan İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden Milli Sporculardan Zehra DİNÇER’in ödüllendirilmesinin görüşülmesi.

11 - Belediyemiz Silkent Silivri Kent Hizmetleri A.Ş.’nin belediye tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınmasının görüşülmesi.

12 - İlçemizdeki isimsiz parkların isimlendirilmesinin görüşülmesi.