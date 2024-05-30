Martı Kurucusu Öktem, İBB'yi paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için harekete geçmeye çağırdı

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısının yapıldığı tesisin önüne gelerek açıklamalarda bulundu. Öktem, İBB’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarma yetkisinin olduğuna dikkat çekti.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının yapıldığı Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nin önünde açıklamalarda bulundu. Öktem, yaptığı açıklamada İBB’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini çıkarma yetkisi olduğunu vurguladı. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği talepleri için seslerini duyurmak isteyen binlerce TAG sürücüsünün de UKOME toplantısının yapılacağı salonun önünde toplanarak Öktem’e destek verdiği görüldü.

Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini İBB’nin çıkarma yetkisi olduğunu söyleyen Öktem, ‘‘Avukatlarımızla araştırdık ve anladık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarma yetkisi var. UKOME yönetmeliğinin 17’nci maddesinin (k) bendinde yer alan maddeye göre, belediye başkanı isterse ilçe belediye başkanlarını oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Öktem yaptığı açıklamada, ‘‘İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, ‘UKOME’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarmaya yetkisi’ yok diyor. Bu ifade yanlıştır. Avukatlarımızla baktık, araştırdık ve anladık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkarma yetkisi var. İki yöntemle bunu yapabilir. Birincisi UKOME yönetmeliğinin 17’nci maddesinin (k) bendinde yer alan maddeye göre belediye başkanı isterse ilçe belediye başkanlarına oy vermeye davet edip çoğunluğu sağlayabiliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe belediye başkanlarını UKOME’de oy vermeye çağırıp istediği yönetmeliği çıkartabilir. Paylaşımlı, yolculuk yönetmeliği bu metotla çıkarılabilir. İkincisi çok daha basit, belediye kanununun 15’inci maddesinin (b) bendi belediyeye yani ulaşım daire başkanlığına yönetmelik çıkarma yetkisini vermiştir. Aynı kanunun 18’inci maddesinin (m) bendi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne de onaylama yetkisini vermiştir. Yani ulaşım dairesi yönetmeliği yazabilir ve meclis onaylayabilir. Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veyahut İBB Meclisi tarafından çıkabilir. Kanunlar çok açıktır. Biz bugün buraya sesimizi duyurmaya ve bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini İstanbul’a ne kadar lazım olduğunu anlatmaya geldik. Biz İstanbul’da 150 bin sürücüyüz, Türkiye’deki en büyük ulaşım camiasıyız ve tek yürek, tek vücut halde buraya yönetmeliği istemeye geldik. İstanbul’u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın. İstanbullu rahat bir nefes alsın, ulaşımını kolayca sağlasın. 150 bin sürücü bunu istiyoruz” dedi.