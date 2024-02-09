Matbaa ve bayrak üreticilerinde seçim yoğunluğu

Yerel seçimlere 52 gün kala siyasi partiler, belediye başkan adayları ve muhtarlardan gelen yoğun talebe yetişmeye çalışan matbaa ve bayrak imalatçıları, siparişleri zamanında teslim edebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye başkanı ve muhtarları seçmeye hazırlanırken, siyasi partilerin ve muhtarların seçim kampanyaları devam ediyor. Tanıtım kampanyalarına hız kazandıran adaylar, isimlerini duyurmak için her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bayrak, flama, pankart ve broşür üreticilerinin yolunu tuttu. İmalatçılar, siyasi partilerden gelen talepleri karşılamak için üç vardiya çalışmaya başladı.

Ankara’da matbaacılık yapan Bilal Avşar, yerel seçimler yaklaşırken genellikle belediye başkan adaylarının geldiğini söyledi. İşlerin yavaş yavaş yoğunlaştığını dile getiren Avşar, seçimlerin yaklaşması ve diğer partilerin de adaylarını açıklamasıyla işlerin daha da yoğunlaşacağını kaydetti.

Fiyatlar 10 bin ile 200 bin lira arasında değişiyor

Muhtar adaylarının bulunduğu bölgedeki nüfusun fiyatları etkilediğini dile getiren Avşar, “Örneğin bir muhtarın seçim ve reklam için finansmanı bütçesi 10 ile 15 bin TL. İlçe belediye başkanları ya da büyükşehir belediye başkanlarının bütçeleri daha fazla. Bunlarda da fiyatlar 100 bin, 150 bin, 200 bin TL civarında” dedi.

Günde üç vardiya çalışıp, 7 bin metrekare bayrak imal ediyorlar

20 yıldır bayrak ve flama üreten aile firmasında 6 yıldır çalışan Yücel Sabır ise, seçim döneminde işlerin hız kazandığını söyledi. Günde üç vardiya çalışarak ellerindeki siparişleri seçime kadar yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Sabır, “Şimdi tüm adayların belli olmasından dolayı tabii çok ciddi bir yoğunluk var. Şu an günde üç vardiya, yaklaşık 7 bin metrekare baskıyla devam ediyoruz. Bu artacaktır da. Çünkü daha açıklanmaya yerler var. Onların da açıklanmasıyla bu süreç bir 15 gün daha böyle artarak ilerleyecek, sonra da yavaş yavaş düşecektir” ifadelerini kullandı.

Maliyetler kullanılan ürünün kalitesine göre değişiyor

Kullanılan kumaş ve kumaşın gramajı gibi faktörlerin fiyatları etkilediğini sözlerine ekleyen Sabır, boyanın kalitesinin de fiyatları yukarı taşıdığını söyledi. Son dönemde seçime yönelik çalıştıklarını dile getiren Sabır, normalde sürekli kullanılacak ürünlerin maliyetinin seçim zamanı yapılan ürünlere göre daha kaliteli olduğunu kaydederek, “Hani bunun bir ucu yok. Şimdi büyükşehir belediye başkanının bütçesiyle yerel bir belediyenin bütçesi bir olmuyor. Ama bir muhtar için söylüyorum, bunun kalem, promosyon ürünleri, bayrak vesaire olduğunu düşünürseniz yaklaşık 150, 200 bin TL maliyeti olur ama belediyeler için net bir rakam vermek çok doğru değil. Çünkü ürün yelpazesi çok geniş. Yani siz burada bütçenizi söylüyorsunuz. Kullanılacak olan kumaşın üzerindeki boya, bunların hepsi birer maliyet sonuçta. Net bir rakam vermek çok doğru değil” şeklinde konuştu.