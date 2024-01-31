Matteo Politano, 2027'ye kadar Napoli'de
Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Matteo Politano'nun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.
Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Matteo Politano’nun sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzattı.
İtalya Serie A kulübü Napoli, iç transferde tecrübeli futbolcusu Matteo Politano ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığı duyuruldu.
2019-2020 sezonunun devre arasında Napoli forması giymeye başlayan Politano, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı 175 maçta 29 gol kaydetti.