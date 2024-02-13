MediaMarkt'tan Sevgililer Günü'ne özel 'Hediye Bulucu AI'

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Sevgililer Günü için özel olarak geliştirdiği ‘Sevgililer Günü Hediye Bulucu AI’ ile alışveriş deneyimini yapay zekayla buluşturuyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, ‘Anne AI’ ve ‘Yeni Yıl Hediye AI’ projelerinin ardından Sevgililer Günü’nde hediye seçimini kolaylaştırmak için ‘Sevgililer Günü Hediye Bulucu AI’ projesini başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, ‘Sevgililer Günü Hediye Bulucu AI’, MediaMarkt mağazalarında bulunan on binlerce ürünü akıllı algoritmalarla tarayarak, tüketicilerin tercih ve ihtiyaçlarına uygun hediye seçenekleri sunuyor. Yapay zekâ destekli bu asistan sayesinde kullanıcılar, sevdikleri için zevklerine ve tarzlarına uygun hediyeleri kolaylıkla bulabilecek. Bu yenilik, markayı müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve alışveriş süreçlerini teknolojiyle sürekli iyileştiren misyonunun bir parçası olarak dikkat çekiyor. ‘Sevgililer Günü Hediye Bulucu AI’ asistanını denemek isteyen tüketiciler Sevgililer Günü AI Hediye Bulucu linkini ziyaret edebilirler.