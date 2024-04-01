CHP’den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, bu başarının Edremit’e ait olduğunu söyledi.

Mazbatasını çarşamba günü alarak başkanlık koltuğuna oturacak olan Mehmet Ertaş, “Bu başarı tüm Edremit’in başarısı. İlmek ilmek örülen bir başarının hikayesi. Kadınıyla, genciyle, yaş almışıyla, köylüsüyle, emekçisiyle bir Edremit hikayesi. Edremit’imizde, Balıkesir’imizde ve güzel Türkiye’mizde halkçı belediyeciliği, katılımcı demokrasiyi yaşayacağımız yepyeni bir dönemin başlangıcı. Yerelde başlayan bu birliktelik 2028’de tüm Türkiye’ye yayılacak ve hepimiz kazanacağız. Aydınlık, çağdaş, modern ve muasır medeniyetler seviyesinin üstünde olacak bir Türkiye için çalışıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanı seçilen tüm belediye başkanı yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.