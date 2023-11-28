Melih Yıldız aday adaylığını açıkladı

İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız, dün akşam İlçe Başkanı İbrahim Kömür'e, Silivri Belediye Başkan Aday Adaylığı dosyasını teslim etti.

Parti üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yıldız şu ifadeleri kullandı;

"Siyaseti her zaman çevremde gördüğüm, yanlışları eksikleri düzeltmek, doğduğum doyduğum hayatın her aşamasında sokaklarında olduğum kasabama değer katmak, çağı yakalayan kültür sanatla harmanlanmış, uygar kentler seviyesine çalışmak için yaptım. Şimdi 15 yıllık tecrübemi katabileceğim bir heyecanla yola çıkıyorum. Yoldaşın güzelse, yol yormaz. Siz değerli yol arkadaşlarımla bu kararımı paylaşmak istiyorum. Hepimizin yarınlarını kurmak, bu kenti huzur güven ve refahın kenti yapmak için belediye başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Ben sizlerin gözlerinize baktığımda gördüğüm umutsuzluğu tekrar umuda döndürmek için adayım. Bu kent için umutlarını yitirmiş genç kardeşlerimizin umutlarını yeşertmek için adayım. Tüm hemşerilerime iyi ki Silivri'de yaşıyorum demek için adayım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, daha güçlü bir Silivri için birleşmeye bütünleşmeye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda benimle birlikte koşmaya hazır mısınız? 31 Mart gecesi emin olunki hep bir ağızdan zafer türküsü söyleyeceğiz. İnanıyoruz, başaracağız ve kazanacağız. Yolumuz açık olsun."