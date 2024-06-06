Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen'den tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklama

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen) üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ile tasarruf tedbirleri genelgesine tepki gösterdi.

Memur-Sen ve konfederasyona bağlı Enerji Bir-Sen üyeleri, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında koruyucu giyim yardımı, servis hizmeti, fazla çalışma ücreti, lojman ve sosyal tesislerin yeniden düzenlenmesi gibi hakların kaldırılmasına tepki göstermek amacıyla Ankara’da saat 10.00 ile 12.00 arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Konfederasyon üyeleri, daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, tasarruf tedbirleri kapsamında memurlardan alınan hakların toplu sözleşme maddelerine aykırı olduğunu aktardı. Tonbul, toplu sözleşme görüşmelerinde elde edilen kazanımların kolay kazanılmadığını söyleyerek, “7 defa toplu sözleşme yaptık. 7 defa bakan değişti. Kimse zannetmesin ki bu kazanımlar bir günde oldu. Kimse zannetmesin ki bu kazanımlar bir genelge ile geri alınabilir. Memurlar dün mücadele ile elde ettiklerini bugün sahada da sonuna kadar savunur” diye konuştu.

“Koruyucu giyim hakkımız engellenemez”

Tonbul, tasarruf tedbirlerinin tek bir toplu sözleşme maddesini değil onlarca maddeyi kapsadığını belirterek, “Kimse kusura bakmasın buna müsaade etmeyiz. Koruyucu giyim hakkımız engellenemez. Bürokrasinin tasarrufuna ve keyfine bırakılamaz. Toplu sözleşme masası dışında çalışma hayatını paramparça edecek düzenlemeler yaptılar. Mühendisleri sahipsiz sandılar, teknik hizmetler sınıfının sorunlarını görmediler. Aynı gelire sahip diğer unvanlara türlü bahanelerle iyileştirme yapmadılar” açıklamasında bulundu.

“Toplu sözleşme ikramiyesinin iptaliyle aylık 345 lira cebimizden alındı”

Memurların devam eden süreçte birçok hak kaybına uğradığını söyleyen Tonbul, “Toplu sözleşme ikramiyesinin iptaliyle aylık 345 lira cebimizden alındı. Koruyucu giyim engellemesiyle aylık ortalama 3 bin liramız kesildi. Servislerin kaldırılmasıyla aylık bin 500 lira maliyet üretildi. Lojmanlara gelen zamla aylık 5 bin lira daha yük binecek. Fazla çalışma ücretlerinin kaldırılmasıyla aylık bin 500 lira hakkımız da elimizden alındı” şeklinde konuştu.

"Toplu sözleşme ikramiyesi kayıplarıyla birlikte ivedi olarak iade edilsin"

Tonbul, memurların kaybettiği haklarının geri verilmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Toplu sözleşme ikramiyesi kayıplarıyla birlikte ivedi olarak iade edilsin. Servis hizmetine dokunulmasın. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engeller kaldırılsın. Zaten 10 lira olan fazla çalışma ücreti eksiksiz ödensin. Lojman ve sosyal tesislere el atılmasın. Eksik uygulanan 3600 ek gösterge herkes için hayata geçsin” ifadelerine yer verdi.

Tonbul, yeni bir hak talep etmediklerini, sadece var olan haklarının geri gitmesine karşı çıktıklarını belirtti. Basın açıklaması Tonbul’un konuşmasından sonra sona erdi.