Meraklı minikler TCG Fırtına Hücumbotu'na hayran kaldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu Kocaeli’de çocuklar ve ailelerin ziyaretine açıldı. Meraklı minikler hücumbotuna hayran kaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu İzmit Yat Limanında vatandaşların ziyaretine açıldı. 1988 tarihinde göreve başlamayan ve hala faaliyette olan TCG Fırtına Hücumbotu çocuklara ve ailelerine tanıtıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile hücumbotunu gezen çocuklar, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Meraklı minikler görevlilerden hücumbotuyla ilgili sorular sorarak meraklarını giderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCG Fırtına Hücumbotu saat 17.00’ye kadar ziyarete açık olacak.