Mercedes-Benz Türk, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başarısı için yol alacak

Mercedes-Benz Türk, resmi ulaşım sponsorluğunu yürüttüğü A Milli Kadın Hentbol Takımı’na 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası yolunda destek ziyaretinde bulundu. Mercedes-Benz Türk yöneticileri, Avrupa şampiyonası yolundaki millilere, en son teknoloji ve donanımlarla dolu yeni otobüsünü teslim etti.

Türk sporunu daha ileriye taşıma hedefiyle farklı spor branşlarında sponsorluk desteği sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2022 yılından bu yana resmi ulaşım sponsorluğunu üstlendiği A Milli Kadın Hentbol Takımı’nı, 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası eleme maçları için Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’ndaki hazırlık kampında ziyaret etti. Sporculara başarı dileklerini ve desteklerini ileten Mercedes-Benz Türk yöneticileri, Türkiye Hentbol Federasyonu yönetim ekibiyle birlikte izledikleri antrenman sonrasında, A Milli Kadın Hentbol Takımı’nı yeni otobüsüyle buluşturdu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı için özel olarak tasarlanan en son teknoloji ve donanımlara sahip yeni otobüs, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ve Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Grup Müdürü Miray Demirel tarafından Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran’a teslim edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran, yaptığı konuşmada, “2021 yılında Konya’da düzenlenen uluslararası hentbol müsabakalarında mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Türk Hentbol tarihindeki ilk uluslararası altın madalyayı kazanmıştı. Bu sene ise 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele ediyorlar. Milli Takımımıza güvenimiz ve inancımız tam; beraber nice başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Federasyon olarak, tüm paydaşlarımızın ortak aklı ile geniş kitlelere yayılarak, olimpiyatlarda yarışan bir marka olma vizyonunu sahipleniyoruz. Bu yolculukta Mercedes-Benz Türk’ün desteğini arkamızda hissetmekten çok mutluyuz. Yeni otobüsümüzle, yeni başarıların yolculuklarını yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Osman Nuri Aksoy: “Kadın sporcuları desteklemek bizim için ayrı bir önem taşıyor”

Ziyaret kapsamında Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy da açıklamalarda bulundu. Aksoy, “Türk sporunun gelişimi ve ilerlemesi adına büyük bir gurur ve heyecanla Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı’na destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Millilerimiz her başarı kazandığında bunu sadece kupalar, madalyalar kazanmak olarak görmüyoruz. Kadın sporcularımız aynı zamanda elde ettikleri zaferlerle, milyonlarca kız çocuğuna da ilham veriyorlar, spora teşvik ediyorlar. Bu anlamda sporcularımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün teslim ettiğimiz yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip otobüsümüzün de milli sporcularımızın seyahat konforunu artıracağına eminiz. Takımımıza, 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası yolunda başarılar diliyor, Türk hentboluna daha nice zaferler kazandırmalarını temenni ediyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.