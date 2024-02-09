Mevlana cami dualarla açıldı

Huzur Mahallesinde mahalle sakinlerinin organizasyonu, Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle ile 1 buçuk yıl gibi kısa bir süre yapımı tamamlanan Mevlana Cami, dualarla ibadete açıldı.

Huzur Mahallesi Atatürk Caddesinde mahalle sakinlerinin kurduğu ve Başkanlığını Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Dayan’ın yaptığı Mevlana Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde vatandaşların ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen Mevlana Cami, dualarla ibadete açıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi’nin de çevre düzenlemeleri ve çeşitli yapım işleri ile destek verdiği camide kılınan ilk namaza ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

2022 yılında temeli atılan ve 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan, 1640 metrekare alan içerisinde 350 metrekare zeminde yapılan caminin açılış törenine protokol üyeleri de katıldı. Cuma namazı öncesi yapılan mini törende, cami derneği ve mahalle sakinleri adına AK Parti Meclis Üyesi Mahmut Özkan kısa bir selamlama konuşması yaptı. Özkan, “Huzur Mahallemizin sakinlerinin yaptıkları hayırlar devam ediyor. 2012-13 Yeşil Cami, 2018-19 Selahattin Eyyubi Camii, 2023-24 Mevlâna Camisini yaptık. Bunların yanında imam evleri, taziye evi ve kuran kursları yaptık. Bu süreçte bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a ve İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl da bir medrese projemiz var. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Huzur Mahallemizde nüfus artıyor, beraberinde ihtiyaçlarımız da ortaya çıkıyor. Bu alanda da güzel bir eser kazandırılmış oldu. Biz de İnegöl Belediyesi olarak karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Geçmişteki binanın yıkımından temel kazılmasına, dolgusuna, çevre düzenlemesine varana kadar destek olmaya çalıştık. Bizim yerimizde kim olsa aynısını yapacaktı. Camilerimizin bizim hayatımızın merkezindeki yaşam alanları. Ecdadımız da bunu böyle yapmış. Şehirlerin, mahallelerin kalbine camileri, medreseleri, kuran kurslarını yerleştirmiş. Hayat buralardan başlamış. Bizler de destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelerek konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise, “Buranın temelini birlikte attık, çok kısa sürede de açmak nasip oldu. Camiler bizim hayatımızın merkezidir. İnşallah bu güzel eserin burada yükselmesi kadar kıymetli olan manasına uygun olarak içinin her daim dolu olmasını, burada yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra ilk Cuma namazı kılınarak cami ibadete açıldı.