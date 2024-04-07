MHK nisan ayı VAR eğitim çalışmaları gerçekleşti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) nisan ayı eğitim çalışmaları 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı.

MHK nisan ayı VAR eğitim çalışmaları gerçekleşti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Merkez Hakem Kurulu (MHK) nisan ayı eğitim çalışmaları 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Nisan ayı eğitim çalışmaları kapsamında 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde TFF Riva Tesisleri’nde VAR/AVAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmalarının MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. 4 Nisan Perşembe günü 8 hakemle, 5 Nisan Cuma günü de 8 hakem olmak üzere toplamda 16 hakemle teorik ve simülasyon eğitimlerinin yapıldığı ifade edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı eğitimlerde, hakemler ve Hawk-Eye firmasının operatörleri Pawel Gil koordinasyonunda yenileme çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.

4 Nisan Perşembe günü ayrıca Cem Satman koordinasyonuyla; Pawel Gil’in TFF Riva Tesisleri’nde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını izledikten sonra VAR/AVAR’a atanan hakemlerle maçların analizinin yapıldığı belirtildi.