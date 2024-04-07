MHK nisan ayı VAR eğitim çalışmaları gerçekleşti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) nisan ayı eğitim çalışmaları 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Nisan ayı eğitim çalışmaları kapsamında 3-6 Nisan 2024 tarihleri arasında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde TFF Riva Tesisleri’nde VAR/AVAR olarak görev alabilecek hakemlere VAR konuları hakkında teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmalarının MHK VAR Sorumlusu Dr. Cem Satman koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. 4 Nisan Perşembe günü 8 hakemle, 5 Nisan Cuma günü de 8 hakem olmak üzere toplamda 16 hakemle teorik ve simülasyon eğitimlerinin yapıldığı ifade edildi.

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı eğitimlerde, hakemler ve Hawk-Eye firmasının operatörleri Pawel Gil koordinasyonunda yenileme çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.

4 Nisan Perşembe günü ayrıca Cem Satman koordinasyonuyla; Pawel Gil’in TFF Riva Tesisleri’nde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçlarını izledikten sonra VAR/AVAR’a atanan hakemlerle maçların analizinin yapıldığı belirtildi.