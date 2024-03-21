MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan AYM Başkanı Özkaya'ya tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Seçimi'nde başkan seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan AYM Başkanı Özkaya'ya tebrik
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Seçimi’nde başkan seçilen Kadir Özkaya’yı tebrik etti.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AYM’ye başkan seçilen Kadir Özkaya’yı X hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi uyarınca bugün yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçiminde Başkanlığına Sayın Kadir Özkaya seçilmiştir. Sayın Özkaya’yı tebrik eder, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ideal yerine taşınmasında verdiği emekler için teşekkürler ederiz."