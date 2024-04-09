MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, mesajında “Kıymetli Silivrililer. On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlayıp bayrama ulaşmanın manevi sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayını, buluşulan iftar sofralarında dostluğun, kardeşliğin ve birlik beraberliğin pekiştiği mukaddes bir ay olarak geride bırakıyoruz. Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların iyiye, güzele, hoşgörüye yöneldiği kutsal günlerimizdir. Kalıcı huzur ve mutluluğa olan inancımızın yenilendiği, umudumuzun arttığı manevi bir iklimin adıdır. Ramazan Bayramı vesilesiyle akan gözyaşları dinsin, şiddet son bulsun, Türk-İslam coğrafyası huzur ve refaha kavuşsun diyorum. Silivrili hemşerilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayır ve güzellikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.