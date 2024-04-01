MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan seçim açıklaması

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 31 Mart yerel seçimleri ve sonucuna ilişkin kısa bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı. Yalçın'ın açıklaması aynen şöyle: “31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Yerel Yönetimler Seçimleri tamamlanmış ve kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP Adayı Bora Balcıoğlu kazanmıştır.

Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimlerde Silivri seçmenlerin ortaya koyduğu tercih ve iradeyi Milliyetçi Hareket Partisi olarak saygı ile karşılıyor ve Sayın Bora Balcıoğlu'nu ve CHP'yi tebrik ediyoruz.

5 yılda Silivri'nin dört bir yanında silinemeyecek şekilde gören göz, duyan kulakların şehadet edeceği eserleri kazandırarak belediyecilik çıtasını çok yukarıya taşıyan Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni dönemde Yerel Yönetimde muhalefet görevi ile Silivri'mizin yine hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.”