MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edip dua etti.

MDK
MDK
MDK
MDK