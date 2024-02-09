MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 55. yıl dönümünde, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret edip dua etti.