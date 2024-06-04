MHP Silivri İlçe Başkanı Yalçın 'Yerin Dibine Batsın Özgürlük Anlayışınız.'

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Silivri Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında Gündeme Gelen Kadınlar Plajı Konusunda Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu’nun, Selimpaşa Kadınlar Plajını “Kapatma Gerekçelerini” İfade Ederken Kullandığı Cümleleri Hayretler İçerisinde Dinledik. “

“Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz Döneminde, Bayanların Talepleri Doğrultusunda Yapılan Ve Sosyal Bir İhtiyacı Karşılamak Amacıyla Hizmete Açılan Selimpaşa Kadınlar Plajının Akıbeti, Kapatılma Kararıyla Birlikte Bir Kez Daha CHP’li Yöneticilerin Zihniyetini De İfşa Etmiştir. “

“42 Kilometrelik Sahilde Denize Girecek Çok Sayıda Plaj Bulunmaktayken, 2024 Yerel Seçimleri Üzerinden Sadece 2 Ay Geçmesine Rağmen Alelacele Bir Mantıkla Bu Karara İmza Atılması Zehirli Zihniyetlerin Tehlikeli Düşüncelerini Gözler Önüne Sermiştir. “

“Bora Balcıoğlu, Kadın Özgürlüğünü Savunduğunu Söyleyerek “Kadınlarımızın Her Alanda Özgürleştirilmeye İhtiyacı Var” Diyerek, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleriyle Bağ Kurmaya Çalışmıştır. “

“Geçmiş Dönemde Kadınların Talepleriyle Hayata Geçirilen Bu Projenin Hiç Kimseye Bir Zararı Olmazken ve Üstelik, Dileyen Her Hanımefendiye Özgürce, Dilediğince Vakit Geçirme İmkanı Sağlarken, “Özgürlükleri Kısıtlıyor” Düşünce Ve Önyargısıyla Hareket Eden CHP’li Başkan Bora Balcıoğlu Ve Yönetimini Kınıyoruz. “

“Son Derece Ayrıştıran, Ötekileştiren, “Birlikte Yöneteceğiz” Söylemleriyle Hiçbir Şekilde Bağdaşmayan Bu Açıklamaları, Silivri Siyasetinin Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir.”

“Silivri Belediye Başkanlığı Makamı, Herkesin Eşit, Adalet ve Hakkaniyetli Hizmet Alması Gereken Bir Makamdır. “

“Kaldı Ki Kadınlar Bu Toplumun En Pozitif Değer Görmesi ve Baştacı Edilmesi Gereken Konumdadır. İdeolojik Bir Saplantı Ve Son Derece Sakat Bir Düşüncenin Karşılığında, “Kadınlara Özel Plajın Kapatılması” Mağduriyet Oluşturmuştur. “

“Tesettürlü Olsun Olmasın, Kendini Güvende ve Rahat Bir Ortamda Hissederek Denize Girmek İsteyen Bir Kadın İçin Yapılan Plajı “Özgürlüğü Kısıtlıyor” Diyerek Kapatmak Nasıl Bir Mantıktır. “



“Nasıl Ki Aydının Görevi Aydınlık Getirmekse, Siyasetçinin Görevi De İnsanıyla Hemhal Olmak; Huzur, Refah, Birlik ve Kardeşlik Değerlerine Destek Vermektir.”

“Bizim Siyasetten Anladığımız Bu İken, Sayın Balcıoğlu Nasıl Bir Düşünce Yoksunluğu ve İnsan Düşmanlığı İçindedir? Yerin Dibine Batsın Özgürlük Anlayışınız. “