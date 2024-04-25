Miami, Boston'ı deplasmanda yendi, seriyi 1-1 yaptı

NBA’de Doğu Konferansı play-off ilk turunda Miami Heat, konuk olduğu Boston Celtics’i 111-101’lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

NBA’de play-off ilk turunda heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nda Miami Heat, deplasmanda mücadele ettiği Boston Celtics’i 111-101’lik skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi. Miami’de Tyler Herro 24 sayı, 14 asist, Bam Adebayo 21 sayı, 10 ribaund ve Caleb Martin de 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Boston’da ise Jaylen Brown’un 33, Jayson Tatum’un da 28 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Oklahoma City Thunder, seriyi 2-0’a getirdi

Batı Konferansı’nda Oklahoma City Thunder, evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans’ı 124-92’lik skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı. Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 33 sayı, 5 asist, Chet Holmgren 26 sayı, 7 ribaund ve Jalen Williams 21 sayı, 7 asistle oynayarak galibiyete katkı verdi. New Orleans’ta ise Jonas Valanciunas 19 sayı, 7 ribaund ve Brandon Ingram ile Herb Jones da 18’er sayıyla mücadeleyi tamamladı.