Milliler'den, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 12 madalya

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nı Türkiye Atletizm Milli Takımı, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada Rahime Yiğit, 4.16 atlayarak altın madalya kazanırken, U20 Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

Fatih Çintimar: "Hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılı gençlerimizin yılı olacak demiştim. 2024 yılında Atletizm Federasyonu olarak koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Gençler, yıldızlar ve büyüklerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Milli takımda madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya

Rahime Yiğit: Sırıkla atlama

Utku Göler: 1500 metre

Adar Anar, Eren Keser, Mustafa Çin Polat ve Ömer Faruk Esen: 4x400 bayrak takımı

Gümüş Madalya

Muhammet Ağgün: 800 m

Mustafa Çinpolat: 400 m

Ali Peker: Gülle Atma

Edibe Yağız: 3000 m

Bronz madalya

Ali Tunç: 3000 m

Özlem Özcan: Gülle atma

Yasir Kuduban: Yüksek atlama

Hüseyin Mutlu Korkmaz: 60 metre

Emre Çolak: Üç Adım atlama