Minikler palyaço ile gönüllerince eğlendi

İzmit ve Gebze ilçelerinde iftar sonrasında çocuklara palyaço, Hacivat-Karagöz ile eğlenceli anlar yaşatıldı.

Mübarek Ramazan ayında birçok farklı etkinliklerle vatandaşların yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Cumhuriyet Bulvarı ile Çınarlı Camii ve Gebze Kent Meydanında vatandaşlar çeşitli ikramları sundu. Büyükşehir ekipleri vatandaşlara sıcak salep, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulundu. Çocukların ve gençler yoğun ilgi gösterdiği ikram dağıtımında çocuklar ayrıca dağıtılan balonlardan dolayı ayrı bir sevinç yaşadı. Ayrıca Hacivat ve Karagöz, palyaçoyla çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.