Mısır Turizm Otoritesi CEO'su Elkady: '2024 yılında Mısır'ı 250 bin Türk'ün ziyaret etmesini bekliyoruz'

Mısır Turizm Otoritesi CEO’su Amr Elkady, 2023 yılında ülkelerini Türkiye’den 150 bin turistin ziyaret ettiğini belirterek, bu yıl ise 250 bin Türk ziyaretçiyi beklediklerini söyledi.

İstanbul’da 27’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2024, Türkiye ve birçok ülkeden ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Yarın sona erecek olan fuara, son yıllarda Türkiye’den birçok turistik ziyaretin gerçekleştiği, özellikle düşük bütçesi ve ‘havalimanında vize’ uygulaması kolaylığı ile tatilcilerin yeni rotası haline gelen Mısır’dan da katılım oldu.

“250 bin Türk’ün Mısır’a gelmesini bekliyoruz”

Fuara katılan Mısır Turizm Otoritesi CEO’su Amr Elkady, 2022 yılından bu yana Mısır’a Türkiye’den turistik ziyaretlerin arttığını ifade ederek, “2022 yılında Türkiye’den 40 bin kişi ziyarete gelmişti ama 2023 yılında Mısır’a gelmek için kurallar daha da kolaylaştı. Bu yüzden de 2023 yılında yüzde 200 artış yaşandı, 150 bin turist geldi Türkiye’den Mısır’a. 2024 yılında daha çok turist gelmesi için bu fuara katıldık. Bu sene daha fazla artış bekliyoruz. Bu sene sonunda 250 bin Türk’ün Mısır’a gelmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri de değerlendiren Elkady, “Türkiye ile Mısır ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor. Eskiden sıkıntılar ilişki zamanları da oldu. Artık turistik ziyareti kolaylaştırmak için imkanlar arttı. Bu fuara katılmamızın sebeplerinden birisi de bu imkanların kolaylaştırılması için. Artık havalimanından da vize alınabiliyor. Vizesiz girmek biraz daha zaman alacaktır” diye konuştu.

Elkady, Mısır’ın misafirperver bir ülke olduğuna atıfta bulunarak, “Mısır genel olarak misafirsever bir ülke. Bizim ülkemizde en ünlü içecek ise Türk kahvesidir. Biz Türk kardeşlerimizi ülkemize bekliyoruz. Gelsinler birlikte Türk kahvesi içelim” şeklinde konuştu.