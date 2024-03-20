MİT'in terörist Rojda Bilen'i i etkisiz hale getirdiği anların görüntüsü paylaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörist Rojda Bilen'i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

MİT'in terörist Rojda Bilen'i i etkisiz hale getirdiği anların görüntüsü paylaşıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen’i düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

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Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.