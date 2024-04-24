MKE, yeni silah satış modülü ile vatandaşlara hizmet verecek

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), yenilenen silah satış modülü ile vatandaşlara hizmet verecek. Geliştirilen sistemde yerli ve ithal silahlar e-Devlet üzerinden alınan randevular ile satılabilecek.

Milli silah üreticisi MKE, vatandaşların silah alımını düzenlemek için yeni bir satış modülü geliştirdi. Geliştirilen sistem çerçevesinde yerli ve ithal silahlar e-Devlet üzerinden alınan randevular ile satılabilecek. MKE’nin resmi internet sayfası olan www.mke.gov.tr üzerinden satışa sunulan silahlar, kullanıcılar tarafından incelenebiliyor. Kullanıcılar, beğendikleri silahı satın almak istediklerinde ise silahın ithal mi yoksa yerli mi olduğuna göre e-Devlet üzerinden randevu alabiliyorlar. Gerekli belgelerini tamamlayan kullanıcılar, MKE’nin Ankara ve İstanbul’da bulunan silah satış ofislerine gelerek işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

MKE’nin yeni silah satış modülünde silah satın alan kullanıcılar talep etmeleri durumunda silahlarında test atışı yaptırabiliyorlar. Ancak bu atışlar, silahı satın alan vatandaşlar tarafından değil, MKE’nin profesyonel personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Böylelikle satın alınan silahta bir hata olup olmadığı ortaya çıkıyor.

“Türkiye’de silah satışı konusunda tek yetkili kurum Makine Kimya Endüstrisi’dir”

Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan MKE Kurumsal İletişim Müdürü Alp Eren Başer, “6136 sayılı Kanun gereği silah satış ve izin süreçleri ilgili valiliklerce takip edilmektedir. Makine Kimya Endüstrisi olarak biz de yenilenen silah satış platformumuzla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Türkiye’de silah satışı konusunda tek yetkili kurum Makine Kimya Endüstrisi’dir. MKE tarafından satışa sunulan silahların tamamı üretici firmalar tarafından garanti kapsamı altındadır. Vatandaşlarımız ilgilendikleri, merak ettikleri, satın almayı düşündükleri silahlarla ilgili teknik özellikleri ve fiyatlara mke.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirler. E-Devlet üzerinden randevu aldıktan sonra Ankara ve İstanbul’da yer alan MKE silah satış ofislerini ziyaret ederek stokta bulunan silahlara erişebilirler. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi uyarınca e-Devlet üzerinden randevu almayan hiçbir vatandaşımıza ayrım gözetmeksizin silah satışı gerçekleştirmiyoruz” açıklamasında bulundu.

MKE’nin yeni silah satış modülü, kayıtsız olarak gerçekleştirilen silah satışının önüne geçmeyi amaçlıyor. 1950’li yıllardan bu yana silah satış kayıtlarını bulunduran MKE, silahların kayıt altında tutulmasını da sağlayarak toplumun güvenliğine katkı sağlıyor.