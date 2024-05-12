Modifiyeli araçlar güzellik ve ses için yarıştı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde modifiyeli araçlar, desibel ve güzellik yarışması için yarıştı. Sahil alanı dolduran 650 araç, yeri göğü inletti.

Süleymanpaşa sahil dolgun alanda Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen, modifiyeli araç etkinliğine yaklaşık 650 modifiyeli araç katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen etkinlikte, desibel ve güzellik yarışması düzenlendi. Gün boyu süren yarışmalarda araçlar şehirde adeta yeri göğü inletti. Yarışma sonucunda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve çeşitli plaketler verildi. Vatandaşlarda yarışmalara yoğun ilgi göstererek renk renk araçlarla fotoğraf çekildi. Modifiyeli araçlar dron ile görüntülendi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç tutkunu vatandaşın etkinlikte bir araya geldiğini ifade ederek, katılımın oldukça yoğun olduğunu ve organizasyona olan ilginin her sene arttığını söyledi. Yavaş açıklamasında, "Bu sene farklı oldu. Araç katılımı çok yüksek. Türkiye’nin 35 ilinden araç katılımı oldu. 650 araç ile rekor kırıldı. Normalde 450 araç oluyordu. Bu yıl 650 araç aldık" dedi.