MOİ Sahne ve MOA Sahne'ye Biletinial markası eklendi

AVM yatırımcısı Torunlar GYO ve Biletinial, etkinlik salonlarının işletmesi için anlaştı.

Biletinial, faaliyet alanına yeni bir iş kolu olan sahne işletmeciliğini de ekledi. Türkiye’nin kapsamı en geniş ve lider biletleme platformu olan Biletinial, Torunlar GYO ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında İstanbul’da Torium Sahne ve MOİ Sahne (Mall of İstanbul) ile Antalya MOA Sahne (Mall of Antalya) salonlarının 2 yıllığına işletmesini üstlendi.

Biletinial, anlaşma kapsamında, sektöründe edindiği bilgi ve tecrübeyi Torunlar GYO portföyünde yer alan salonlara aktaracak. Gerçekleştirilen kiralama anlaşması kapsamında sahneler artık Biletinial Torium Sahne, Biletinial MOİ Sahne ve Biletinial MOA sahne adıyla sanatseverlere hizmet verecek.

Biletinial Kurumsal Satış Direktörü Leyla Ünal, faaliyet alanlarına yeni bir iş kolunu daha eklemelerini sağlayan işbirliğine ilişkin, "Torunlar GYO portföyünde yer alan Mall of İstanbul, Torium AVM ve Mall of Antalya içinde yer alan ve bulundukları lokasyonda kültür sanat hayatının gelişmesinde önemli katkıları bulunan sahnelere yönelik işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki süreç, etkinlik takvimini yeniden oluşturduğumuz bir süreç olacak. Yeni projelerle yarının etkinlik salonlarını oluşturacağız" dedi.

Bölgedeki kültür sanat etkinlikleri için çekim merkezi olacaklar

Kültür, sanat ve etkinlik ekosistemine yaptıkları yatırım ve müşteri odaklı anlayışlarıyla kısa sürede Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu olmayı başardıklarını dile getiren Ünal, "Alanımızda edindiğimiz birikimi etkinlik salonlarına işletmeci olarak taşıyacağız. Amacımız, nüfusun oldukça yoğun olduğu bu bölgelerdeki sahnelerimizi kültür sanat etkinlikleri için çekim merkezi haline getirmek" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm etkinliklerin tek yetkili bilet satış noktası olarak hizmet veren ve Türkiye’deki toplam tiyatro bilet satışlarının yüzde 80’ini gerçekleştiren Biletinial, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları başta olmak üzere Devlet Tiyatroları ve birçok özel tiyatronun da etkinlik biletleme platformu olarak hizmet sunuyor.