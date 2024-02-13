Motorinin litre fiyatı 45 lirayı geçti

Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam geldi. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı.

Motorinin litre fiyatı 45 lirayı geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Motorinin litre fiyatına 2,56 lira zam geldi. Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 45 lirayı aştı.

Motorinin litre fiyatına gelen 2,56 lira zam sonrası 45 lirayı aştı. Böylece motorinin litre fiyatı rekor seviyeye ulaştı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 44,35 liraya, Ankara’da 45,13 liraya ve İzmir’de 45,35 liraya yükseldi.

MDK
MDK
MDK
MDK

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.