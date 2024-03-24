Motoruyla saksıları çaldı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde motosikletli bir şahıs gece saatlerinde bir işletmenin önünde bulunan saksıları çaldı.

Gönen’e bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir işletmenin önünde bulunan çiçek saksıları, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Sabah iş yerine gelen esnaf, saksıların eksik olduğunu görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve hırsızlığı farketti. Motosikletli bir şahıs son derece soğuk kanlı bir şekilde saksıları motosikletine koyup uzaklaştığı o anlar kameralarca kaydedildi. Ertesi gece ise marul ekili saksılar da aynı şahıs tarafından çalındı.

İş yeri sahibinin saksı hırsızından şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor.