Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki adama böyle çarptı

Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya yaşam mücadelesi veriyor. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki adama böyle çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya yaşam mücadelesi veriyor. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı’nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İsmail Topçu’ya, 21 yaşındaki Cihan A.’nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri ağır yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.