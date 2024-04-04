Motosiklet TOGG'a böyle çarptı
Bursa'da motosiklet ile TOGG'a çarpan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Bursa’da motosiklet ile TOGG’a çarpan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet TOGG’a yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yere düşerek hafif yaralandı.
Kaza anı trafikteki bir aracın iç kamerasına yansıdı.