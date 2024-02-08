Motosikletle yaya geçidindeki yayalara çarptı, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Motosikletle yaya geçidindeki yayalara çarptı, 2 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Bandırma, İsmet İnönü Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Y.O. idaresindeki 16 DU 741 plakalı motosiklet, cadde üzerinde bulunan yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen A.A. ve Ö.A. adlı 2 kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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MDK
MDK
MDK

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.