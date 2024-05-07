MR cihazlı ekspertiz teknolojisi ile araçların kaportasındaki hasarlar tespit ediliyor

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir oto ekspertiz firmasında bulunan MR cihazlı görüntüleme teknolojisi sayesinde araçların dış gövdesi adeta röntgen çekilerek analiz ediliyor. MR cihazlı sistem sayesinde bir aracın kaportasının analiz raporu yaklaşık 9 dakika içerisinde hazırlanabiliyor.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren RS oto ekspertiz firmasında yaklaşık 2 buçuk yıldır kullanılan MR cihazı, aktif ısı dalgaları kullanarak araçtaki boya, macun veya vernik gibi işlemleri yüksek hassasiyet ve doğruluk oranı ile raporluyor. MR cihazlı boya kaporta görüntüleme teknolojisi, yüksek performanslı flaş ve halojen ışıklar yardımıyla, kaporta üzerindeki işlemleri yakalıyor ve ultra hassas IR kamera ile birlikte görüntüler alıyor. Sisteme özel yazılım sayesinde sonuçlar, bilgisayar ekranından görülebiliyor ve araç sahibine sunulabiliyor. MR cihazlı görüntüleme teknolojisi sayesinde bir aracın kaporta ekspertiz raporu yaklaşık 9 dakika içerisinde hazırlanmış oluyor.

Firmada yetkili eğitim uzmanı Volkan Arslan, “MR’lı araç ekspertiz ile aracın dijital anlamda raporunu sunmaktayız. Termografik kameralar yöntemi ile aracın ekspertizini yapıp aracın dış görüntüsündeki bütün hataların tespitini yapıp raporlayabiliyoruz. Değişeni, boyası, macunu, verniği olup olmadığını tespit edebiliyoruz. 9 dakika içerisinde aracın dış karoserindeki tüm problemleri görebiliyoruz. Öbür türlü fiziki noktadaki kontroller biraz zaman alabiliyor. Burada dijital sistem ve yapay zeka ile tüm kontrolleri sağladıktan sonra net bir cevaba ulaşabiliyorsunuz” dedi.

“Yaklaşık 2 buçuk senedir 6 farklı noktada bununla hizmet veriyoruz" diyen Arslan, "Antalya, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul gibi noktalarda bu hizmeti veriyoruz. Yurt dışındaki malzemelerle destekleniyor fakat bu yerli üretim. Fiyat şu anda indirimli olarak bin 500 TL, gayet uygun bir fiyat. Müşteri araç ekspertizini burada yaptırdığı zaman tüm detaylara ulaşabiliyor. Her ilde 1 adet olmak kaydıyla kendi bayi çatımız altında bu sistemleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu cihaz sadece dış karoserdeki kontrolleri verebiliyor. Yoğunluk noktasında tespit ettiğimiz noktaların detaylı bir şekilde fiziki kontrollerini de gerçekleştirmekteyiz. Gerekli dijital raporları da müşteriye sunmaktayız” diye konuştu.