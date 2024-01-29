Mübadelenin 101'inci yılında Tuzla'da Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi açıldı

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 101’inci yılında Tuzla’da ‘Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi’nin açılışı gerçekleşti. Açılışa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla, mübadelenin kalbi olan bir yer. İlçemizde bunu unutturmamak için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Tuzla Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 101’inci yılı için hazırladığı anma etkinliğinde ‘Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi’ açılışı da gerçekleşti. Mübadillerin ve mübadeleye uğramış ailelerin fotoğraflarının yer aldığı, yaşanmış ve döneme şahitlik eden eşyaların da bulunduğu sergi, ziyaretçilerini 101 yıl önceye götürüyor. Rumeli Kültür Merkezi’nde yer alan sergi, 4 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Tuzla, mübadelenin kalbi olan bir yer”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Uzun yıllardır Tuzla’mızda geçmişi yaşatan Tuzla Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nursen Temizel ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaların halkımızla paylaşıldığı bir sergideyiz. Mübadelenin 101’inci yılında Tuzla’mızda serginin açılışını gerçekleştirdik. Herkesin ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Mübadele, bizi geçmişe götüren, Balkanlardan mübadele ile gelen vatandaşlarımız açısından ciddi bir trajedi de barındıran bir olay. Tuzla, mübadelenin kalbi olan bir yer. İlçemizde bunu unutturmamak için çalışmalara devam ediyoruz. TUZLADER de bunun için böyle bir çalışma yapıyor. Kent ve Mübadele Müzesi’nde bugün fotoğraflarla beraber geçmişten gelen bu trajik olayı da anmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu tür sergiler, tarihi unutmamızı engelliyor”

Sergiyi ziyarete gelen Yasemin Gülgün, “Bu tür sergileri gezdikçe geçmişin hatıralarının ne kadar zor olduğunu fark ediyorum. Böyle acılı bir durumun yaşandığını bilmek bile bizi bu denli üzerken bu olayları yaşayan kişiler kim bilir neler yaşadı ve hissetti. Fakat yine de bu tür sergiler, tarihi unutmamızı engelliyor. O yüzden bizi geçmişe götüren bu sergiyi düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.