Mudanya E-Spor şampiyonluklara doymuyor

Bursa'nın ilk resmi E-Spor kulübü olarak Mudanya'da kurulan Mudanya E-Spor takımı, kazandığı birinciliklerle İstanbul'da düzenlenen büyük e-spor turnuvasında birinci oldu.

Mudanya E-Spor şampiyonluklara doymuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın ilk resmi E-Spor kulübü olarak Mudanya’da kurulan Mudanya E-Spor takımı, kazandığı birinciliklerle İstanbul’da düzenlenen büyük e-spor turnuvasında birinci oldu.

Bursa birinciliği, Marmara ve Ege bölgeleri ikinciliği başarıları olan Mudanya E-Spor, başarılarının arasına İstanbul birinciliğini de ekledi. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın’ın katılımıyla düzenlenen turnuvada birincilik kupasını ve ödülünü Bakan Bak’tan alan Mudanya E-Spor Kulübü, Bursa’ya büyük bir e-spor merkezi sözü aldı. Bunun karşılığında Osman Aşkın Bak, Bursa’da e-sporu beraberce yaygınlaştırmak ve daha ileri seviyelere taşımak için Mudanya E-Spor’a görev verdi ve Mudanya E-Spor yetkililerinden söz aldı.

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Mudanya E-Spor Başkanı ve Kurucusu Y. Kubilay Tınmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Geleceğimizin spor dalı E-Spor’un Bursa’da öncüsü olduk, ilkleri başarıyoruz. Bu alanı Bursa’da daha da yaygınlaştırıp profesyonelleştireceğiz. Devletimiz, belediyelerimizin destekleriyle en mükemmel tesisleri ve en kaliteli oyuncuları Bursa’mızdan çıkaracağız" diyerek duygularını dile getirdi.