Muharrem İnce, Bursa'da esnafı ziyaret etti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Bursa’ya geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever ve ilçe belediye başkan adayları ile beraber esnaf ziyaretinde bulundu. Bir süre esnaflar ile sohbet eden İnce, Mustafakemalpaşa ilçesinde basın açıklaması yaparak Bursa ziyaretini sonlandırdı.