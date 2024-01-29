Muhtar adayı, altın yaldızlı çerçeveyle destek istiyor

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nden muhtar adayı olan Celal Vardar ve ekibi, çevre kirliliğini önlemek için tasarlayarak mahallenin belli bölümlerine astıkları altın yaldızlı çerçevelerle vatandaşların desteğini istiyor.

Abdurrahman Mahallesi Muhtar Adayı Celal Vardar ve ekibi, çevre kirliliğini önleme amacıyla tasarlayarak mahallenin belli bölümlerine astıkları altın yaldızlı çerçevelerle vatandaşların desteğini bekliyor. Listesinde bulunan azaların bu çerçeveleri yaparken çevreye duyarlı olarak hareket ettiğini ve çevre kirliliğini önlemek için bu şekilde bir tasarım yaptıklarını söyleyen Abdurrahman Mahallesi Muhtar Adayı Devlet Su İşleri’nden emekli Celal Vardar, yaklaşık 9 noktada çerçevenin 3 tanesinin altın yaldızlı olduğunu ifade etti.

Yapacakları hizmetlerin altın değerinde olacağını kanıtlamak istediklerini ve bu şekilde farklı bir tanıtım yapmak istediklerini söyleyen Vardar, projelerini anlattı. Muhtarlığa seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerden en önemlisinin muhtarlık maaşını üniversitede okuyan öğrencilere burs şeklinde dağıtmak olacağının altını çizen Vardar, insan hayatına dokunacak projelere yer vermek istediklerini belirtti.

Mahallede fabrikalarda çalışan kadın sayısının fazla olduğunu ve onlar için de projeleri olduğunu aktaran Vardar, yazın sıcakta kışın da soğukta açık alanda bekleyen kadınlar için muhtarlığın çevresini brandayla kapatıp, yazın güneşten kışın da soğuktan korunarak beklenebilecek bir alan oluşturmak istediklerini söyledi.

"Çevreye duyarlı bir fikir düşündük"

Hazırlanan broşürlerin belli yerlere asılması ve dağıtılmasından sorumlu olduğunu söyleyen Memur Emeklisi Aza Mustafa İnce, astıkları broşürlerin yağmurdan etkilendiğini, sağa sola saçıldığını gördüklerini ve çevreye duyarlı bir fikir düşünerek tanıtım broşürlerini çerçevelettirmeye karar verdiklerini belirtti.

Hem çevreye duyarlılık, hem de tekrar tekrar asmamak açısından bu şekilde bir uygulama getirdiklerini aktaran İnce, "Tanıtım afişlerini muşamba altına aldık. Muşamba ile kaplayıp sonra çerçeveyi üzerine oturttuk. Baktık gördük herkesin hoşuna gitti ve ilgi çekti. Daha farklı olacağını düşündüğümüz bir çalışmayı ortaya koymuş olduk. Görsel açıdan da güzel bir tanıtım oldu. Altın renkli olması da daha dikkat çekici oldu. Başarılı olduğumuz söyleniyor. İnşallah kazanmayı istiyoruz" ifadelerine yer verdi.