Murat Kurum: 'Gaziosmanpaşa'da tamamladığımız konut sayısı 5 bini aştı, İBB yönetimi 5 yılda İstanbul'un tamamında bu sayıya ulaşamadı'

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da “Komşuları Değil Konutları Yeniliyoruz” projesinin Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Kura Çekim Töreni’ne katıldı. Kurum, “Bugüne kadar Gaziosmanpaşa’da tamamladığımız konut sayısı 5 bini aştı. Sadece bir ilçemizde ulaştığımız bu sayıya mevcut İBB yönetimi 5 yılda İstanbul’un tamamında ulaşamadı. İstanbul’un 39 ilçesindeki yaptıkları konut sayısı Gaziosmanpaşa’daki sayıya ulaşamadı" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’da düzenlenen “Komşuları Değil Konutları Yeniliyoruz” projesinin Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Kura Çekim Töreni’ne katıldı. Programa Murat Kurum’un yanı sıra İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Gaziosmanpaşa İlçe Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 6 Şubat depreminin yıldönümü nedeniyle hazırlanan video gösterimi de ekrana yansıtıldı.

Protokolün sahneye çıkıp dua etmesiyle birlikte kura çekimi başlatıldı. Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi 6D ve Bağlarbaşı Mahallesi 7A bölgesinde canlı bağlantı ile temel atma işlemi yapıldı. Murat Kurum’un yaptığı ilk çekiliş talihlisi 2+1 ev çıkan Sedat Uğur isimli vatandaş oldu. Çekilişte isimleri çıkan 850 hak sahibi sahneye gelip temsili anahtarlarını teslim aldı.

“Sadece bir ilçemizde ulaştığımız bu sayıya mevcut İBB yönetimi 5 yılda İstanbul’un tamamında ulaşamadı”

Törende konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Medeniyetimizin başkenti, Sultan Fatih’in emaneti İstanbul’umuzda yeni yuva heyecanıyla dolu, çok özel bir buluşma için bir aradayız. Bugün karşınıza daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururuyla geldik. Yavrularımızın güvenli geleceği için çok önemli bir adımı atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hep birlikte Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında Yenidoğan 6D Bölgesi 330 konut ve 7 dükkanımızın temellerini heyecanla atıyoruz. Burası tamamlandığında geniş yeşil alanıyla, parklarıyla Gaziosmanpaşa’nın marka değerini artıracak, örnek bir dönüşüm projesi olacak. Bir taraftan da Bağlarbaşı 7A bölgesinde dönüşüm için buradayız. 6 bin 200 metrekare alanı ve 34 bin metrekare yeşil alanıyla, çocuk oyun alanlarıyla ve spor tesisiyle birlikte çok güzel bir projeyi gerçekleştirmiş olduk. Bugün sözümüzü tutuyor ve 930 konutumuzun kuralarını kentsel dönüşüm projesi neticesinde çekilişlerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar Gaziosmanpaşa’da tamamladığımız konut sayısı 5 bini aştı. Sadece bir ilçemizde ulaştığımız bu sayıya mevcut İBB yönetimi 5 yılda İstanbul’un tamamında ulaşamadı. İstanbul’un 39 ilçesindeki yaptıkları konut sayısı Gaziosmanpaşa’daki sayıya ulaşamadı. Kentsel dönüşümle alakalı milletimize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Biz her zaman eser siyaseti diyoruz. Annemiz babamız yastığa başını koyduğunda huzurlu ve güvenle uyusun istiyoruz. Ben yeni yuvalarımız, Gaziosmanpaşa için, İstanbullu hemşerilerimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

“İstanbul’da 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzle birlikte 800 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık”

İstanbul’un dört bir yanında gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Kurum, "İstanbullu kardeşlerimizin geleceğine dair attığımız tüm bu büyük adımlar çok güçlü bir dönüşüm iradesinin tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında bedeli ne olursa olsun Türkiye’nin ve İstanbul’un dönüşümünü gerçekleştireceğiz diye buradan başlangıcını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı idealimizi omuzlarında yükselten şehirlerin başında İstanbul’umuz geliyor. Böylesine büyük bir iddiayı taşıyan İstanbul’umuza hizmet etmek; bizim için her zaman şereflerin en büyüğü olmuştur. Çünkü biz, iyiliğe, güzelliğe ve gayrete dair ne biliyorsak, bunu İstanbul’un taşıdığı bu büyük ufuktan öğrendik. Hep dediğimiz gibi bu şehir nasıl Fatih’in emanetiyse, burada yaşayan sizler de onun emanetisiniz. 22 yıldır da bu şuurla, bu anlayışla, bu inançla bu şehrin her sokağında çalışıyoruz. İstanbul’umuzu tarihimizin en büyük eserleriyle, en önemli yatırımlarıyla tanıştırdık. Bugün de bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle, İstanbul’umuzun dört bir yanında, her bir mahallesinde, her bir sokağında gece gündüz demeden çalışıyor, şehrimizi depreme hazırlıyoruz. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkelerine hep sadık kalıyoruz. İstanbul’da 2012 yılından bu yana, özel sektörümüzle birlikte 800 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık” şeklinde konuştu.

“Esenler’de 60 bin konutluk Türkiye’nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz”

İstanbul’da dönüşüme girmemiş hiçbir riskli yapı bırakılmayacağının altını çizen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul’umuzda kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Öyle kuru kuruya konulmuş bir hedef değildir. Bu hedefi koyanlar sahada karşılığını göstermelidir, biz de göstermeye çalışıyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle kangren haline gelmiş Fikirtepe’de kentsel dönüşümü yeniden başlattık. Burada, Gaziosmanpaşa’da binlerce yeni yuvamızın çalışmalarını başlattık. Esenler’de 60 bin konutluk Türkiye’nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Çamlıca Cami ve çevresinde, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerindeki kentsel dönüşümde adeta tarih yazıyoruz. Üsküdar’ımızın yanı başında Ataşehir’de Şerif Ali Çiftliği’nde vatandaşımızın yıllardır beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde bir bina istinat duvarı sebebiyle çökmüştü. Biz gidip milletimizle el ele verip dönüşümünü başlattık. Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz Mahallelerinde, Bağcılar Demirkapı’da, Güngören Tozkoparan’da, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projelerimiz olanca hızımızla devam ediyor. Yine Beykoz’umuz, Tokatköy’ümüz ve burada yeni yuvalarımızın çalışmaları hızla devam etmekte. Bugün de Gaziosmanpaşa’da yeni konutlarımızın ve dükkanlarımızın temellerini atmanın, kuralarını çekmenin heyecanını yaşıyoruz. Biz milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak için gece gündüz çalıştık. Gaziosmanpaşa’da inşasına başladığımız tüm konut ve dükkanlarımızı 2 yıl içerisinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız yaptığımız yerinde dönüşümle yeni ve sağlıklı konutlarında hiçbir yere gitmeden burada oturacak. Konutlarımızın anahtarlarını verdiğimizde de yeni yuvaların, geleceğin olduğu sizlerin evine misafir gelip sohbet edeceğiz.”

“Bizim amacımız, hayalimiz gençliğimize milletimize sağlam ve güvenli bir gelecek sunmaktır”

Göreve geldiğinde İstanbul’un meseleleriyle ilgileneceğini vurgulayan Murat Kurum, “Biz kararlıyız. Aziz İstanbul’umuzu, geleceğimizi koruyacağız. Asla imha eden, ihmal eden, görmezden gelen değil, hep üreten, inşa ve ihya eden tarafta olacağız. Sizler için taş üstüne taş koyanlardan olacağız. Bizim amacımız, hayalimiz, gençliğimize milletimize sağlam ve güvenli bir gelecek sunmaktır. Bunun için çalışacağız. İstanbul’un meselelerine odaklanacağız. Milletimizle birlikte bu çalışmaları yapacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz. Bizi İstanbul’daki 39 ilçede kentsel dönüşüm şantiyesinde göreceksiniz. Bizi Gaziosmanpaşa’nın metro inşaatını yaparken göreceksiniz. Bizi Gaziosmanpaşa’daki yeşil alanın arttırıldığı şantiyede göreceksiniz. Biz hep milletimizle 22 yıldır ele ele gönül gönüle hizmet ediyoruz. 31 Mart akşamı Gaziosmanpaşa’nın başkanı olmaya değil evladı olmaya, kardeşi olmaya talibim. Gaziosmanpaşalı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa yanlarında olacağım. Bundan önce yarım kalan kentsel dönüşüm projelerini nasıl söz verip tamamladıysak, bundan sonra da aynı anlayışla tüm hizmetleri gideren tarafta olacağız” ifadelerini kullandı.