Murat Kurum: 'İstanbul'umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’i ziyaret etti. Kurum, "Türkiye’de UEFA standartlarına uyumlu tam 19 stadyumun yapımı noktasında TOKİ başkanlığımız eliyle inşaatları gerçekleştirdik. İstanbul’umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz. Göreve gelir gelmez 1 Nisan sabahı olimpik şehir İstanbul için hedef 2036 diyeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’i ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum’a AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti. Murat Kurum’u Komite Başkanı Erdener ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan karşıladı. Ziyaret sonrasında ise Kurum basın açıklaması yaptı.

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 100 yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından bir tanesidir”

Ziyaret sırasında konuşan Kurum, “Ortak sevdamız İstanbul’umuzu sporda dünya başkenti yapmak çok daha iyi bir konuma taşıma gayreti içerisinde olimpiyat komitemizi ziyaret ediyoruz. İstanbul’un bir olimpiyat şehri olması için gösterdiğimiz gayretin bir parçası olarak da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımız Uğur Erdener hocamızı ziyaret ettik. Bizleri Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde de temsil eden başkanımızla birlikte olimpiyatlara ilişkin düşüncelerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi paylaştık. Olimpiyat Master Planının tekrar elden geçirilmesi hususunda, var olan tesislere yeni tesislerin yapılması ve İstanbul’un olimpiyat şehri adımlarının güçlü bir şekilde atılması konularını da burada hep birlikte değerlendirdik. Gelen sporcularımızın ulaşım, konaklama, güvenlik, iletişim gibi kalıcı planlarının da olimpiyatlara göre nasıl yapılması gerektiğini istişare ettik. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 100 yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından bir tanesidir. Hem tesislerde olimpiyat sporcularına, hem de İstanbul’un gençlerine ilişkin her branşta kurslar ve akademiler veriliyor” dedi.

"Göreve gelir gelmez 1 Nisan sabahı olimpik şehir İstanbul için hedef 2036 diyeceğiz”

Türkiye’de UEFA standartlarına uyumlu 19 stadyumun yapımı noktasında inşaatları gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurum, “Bu sene 2024 yılı Paris Olimpiyatları yapılacak. Ülkemiz Paris’te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını arttırmak, İstanbul’umuzu daha fazla sporcuyla olimpiyatlara gönderebilmek amacıyla bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz. Biz sporun ve sporcunun her anında yanında olacak, hem yapmış olduğumuz görevlerde hem de bundan önceki görevlerde hep sporcular için en iyisini, en güzelini nasıl yapabiliriz anlayışıyla çalıştık. Tüm Türkiye’de UEFA standartlarına uyumlu tam 19 stadyumun yapımı noktasında TOKİ başkanlığımız eliyle inşaatları gerçekleştirdik. İstanbul’umuzun küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz. Göreve gelir gelmez 1 Nisan sabahı olimpik şehir İstanbul için hedef 2036 diyeceğiz. 2036 olimpiyatlarına ilişkin adımlarımızı hızlı bir şekilde atıp olimpik bir şehir olacağız. 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları da dahil uluslararası organizasyonları ilçelerimize getirmek için çalışacağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Milli Olimpiyat Komitesi, federasyonlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte işbirliği halinde olacağız. Olimpik su sporları merkezi, olimpik veledrom ve uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisleri 5 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 964 mahallemizde herkesin spor yapabileceği, yürüyerek ulaşabileceği açık kapalı tesisler yaparak halkımızı ücretsiz faydalandırmak suretiyle sporla buluşturacağız. Her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını istiyoruz. Çok fonksiyonlu açık spor alanları kuracağız” şeklinde konuştu.

“Abdi İpekçi Spor Kompleksi’mizin da ilk etabı çok yakın zamanda bitecek”

Mevcut İBB yönetiminin kapatmaya çalıştığı Abdi İpekçi Spor Kompleksi hakkında konuşan Murat Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerimizin sosyal ve spor tesislerini gençlerimizin yüzde 50’ye varan indirimlerle kullanmasına imkan sağlayacağız. Zeytinburnu’nda 10 bin kişi kapasiteye, milli takım kamp alanına ve 3 ayrı altyapı salonuna sahip Abdi İpekçi Spor Kompleksi’mizin da ilk etabı çok yakın zamanda bitecek. Bu yıl içerisinde tamamı bitmek suretiyle İstanbul’umuza bu tesisi de kazandırmış olacağız. Mevcut İBB yönetiminin mühürlemek ve durdurmak istemesine rağmen biz Abdi İpekçi Spor Salonu’muzu Türk sporuna, İstanbul’un gençlerine ve evlatlarına kazandıracağız. İstanbul’umuz bir olimpiyat şehri olacak. 2027 Avrupa Şampiyonası ve 2036 Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapabilecek altyapıyı hazırlayıp, bunun gibi turnuvaları İstanbul’da düzenleyeceğiz. 5 yılda düşen 571 yıllık onurumuzu, gururumuzu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız.”