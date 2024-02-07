Murat Kurum: 'Yeni Baykar'lar çıkması için gereken desteği girişimcilerimize vereceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kurum, "Yeni Baykar’lar çıkması için gereken desteği girişimcilerimize vereceğiz. Baykar, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada asma katıyla birlikte hizmet veren kuruluşken, bugün ülkemizin gurur duyduğu ve 300 bin metrekare alana yayılmış bir üniversite gibidir. İçinde 5 bin kardeşimizin istihdam edildiği bir teknoloji üssü haline geldi” dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti. Kurum’a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa eşlik etti. Murat Kurum’u İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Meclis Başkanı Erhan Eken, İTO Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet karşıladı. Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kurum, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda Murat Kurum’a tablo hediye edildi.

“Sadece ekonomide değil, yaşadığımız tüm afetlerde İTO’yu yanımızda gördük”

Burada konuşan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul Ticaret Odası her zaman ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan tüm saldırılara ve bu saldırılar karşısında tüm kritik eşiklerde, milletin yanında saf tutmuş bir kuruluşumuzdur. Sadece ekonomide değil, yaşadığımız tüm afetlerde İTO’yu yanımızda gördük. Milli dayanışma, yardımlaşma ve en güçlü şekilde birliği beraberliği yansıtan kuruluşlarımızdan biri olmuştur. Biz yenilikçi ve girişimci, ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vaat ediyoruz. Bu hedefle kalıcı istihdam, güçlü ticaret, güçlü ev ekonomisi diyoruz. Önümüzdeki dönemde İBB olarak bu hedefleri çok daha geniş bir alana yayacağız. İstanbul’un ticaretine bütüncül bir yaklaşımla bakacağız. İçine kamuyu, belediyeyi ve özel sektörü, ticaret erbabını, tüm dinamikleri katarak kararlarımızı alacağız. İstanbul’da nitelikli iş gücünü arttıracak, bu yolla şehrimizi nitelikli üretimin merkezi haline getirecek adımları atacağız” dedi.

“İstanbul’da sanayi yatırımı yapan herkesin işyerini, fabrikasını dirençli hale getirmek için elimizi taşın altına koyacağız”

Sanayi tesislerinin depreme karşı dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Yeni lojistik liman projelerini İstanbul’un her yerinde hizmet verecek lojistik merkezleriyle ve lojistik koridorlarını hızla inşa ederek hem şehrimizdeki ihtiyacı gidermiş olacağız, hem de trafik yükünü şehrin kuzeyine taşımış olacağız. Gayrisafi yurtiçi hasılat içerisinde İstanbul ekonomisinin payı neredeyse yüzde 30’dur. İstihdamda ülkenin tamamının yüzde 20’si İstanbul’da gerçekleşiyor. İhracatta ve üretimde İstanbul’umuz her zaman ülkemizin lokomotifi olmuştur. İstanbul’un sanayisinin de dirençli olması çok kıymetlidir. 6 milyon konutumuzun olduğu İstanbul’umuzda bir buçuk milyon da ticari ve sınai tesisimiz var. Ülke ekonomisi açısından ülkenin geleceği açısından da sanayi tesislerimizin de dirençli olması bu manada depreme karşı duyarlı ve sağlam olması ülkemiz adına ülkemizin geleceği adına çok önemlidir. Tüm sanayi alanını gözden geçireceğiz. İstanbul’da sanayi yatırımı yapan herkesin işyerini, fabrikasını dirençli hale getirmek için elimizi taşın altına koyacağız” şeklinde konuştu.

“İBB olarak kuracağımız akademilerde İTO ve ISO ile birlikte gençlerimizi yetiştireceğiz”

İstanbul için hedeflerinden bahseden Murat Kurum konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

“Tüm fabrikalarımızda, endüstriyel simbiyoz, yani bir fabrikanın atığının bir diğer bir üretim tesisi tarafından kullanıldığı anlayışla, geri dönüşüm anlayışıyla bu uygulamaları süratle hayata geçireceğiz. Öncelikle İBB’nin ihtiyaç duyduğu enerji kaynağını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. İstanbul sanayisiyle birlikte bütün sanayi tesislerimizin enerji ihtiyacını HES, GES gibi yenilenebilir enerjiden karşılamak suretiyle İstanbul’un havasını da koruyacağız. Hedefimiz tüm Türkiye’de olan 2053 net sıfır emisyon hedefini 2040’da İstanbul’da yakalamak olacak. Özellikle çip üretimi ve insansız hava teknolojilerine ayrı bir önem veriyoruz. Yine bunların yanında biyoteknoloji, yapay zeka, uzaktan çalışma ve robot teknolojilerine dair özel enstitüler kuracağız. Enstitülerimizde ara teknik elemanlar yetiştirilecek. Gençlerimizi bu manada yetiştirmiş olacağız. Şu an İstanbul ticaretinin en önemli ihtiyacı ara teknik elemandır. İBB olarak kuracağımız akademilerde İTO ve ISO ile birlikte gençlerimizi yetiştireceğiz. Ara eleman olarak sanayimize, üretimimize destek vereceğiz.”

“Yeni Baykar’lar çıkması için gereken desteği girişimcilerimize vereceğiz”

Baykar’ın küçük bir kuruluşken teknoloji üssü haline geldiğine dikkat çeken Kurum, “Yeni Baykar’lar çıkması için gereken desteği girişimcilerimize vereceğiz. Baykar, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada asma katıyla birlikte hizmet veren kuruluşken, bugün ülkemizin gurur duyduğu ve 300 bin metrekare alana yayılmış bir üniversite gibidir. İçinde 5 bin kardeşimizin istihdam edildiği bir teknoloji üssü haline geldi. Biz bu üslerin sayısını İstanbul’da artıracağız. Özellikle İstanbul’un ekonomisine, teknolojisine dair çalışma yapan akademisyenlerimizle, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla bu kararları birlikte alacağız. İstihdam şartında da gençlerimiz ve kadınlarımıza yüzde 25 istihdam şartı koyacağız. Gençlerimiz kadınlarımız üretsin, ülke ekonomisine katkı sunsun istiyoruz. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, İstanbul Ticaret Odamızın buradaki cesur işverenlerimizle birlikte inşa edeceğiz” dedi.