İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beylikdüzü Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret etti. Esnafın, “Büyükşehir sizinle muradına erecek” sözleri ile destek verdiği Murat Kurum, balık tezgahlarını da ziyaret etti. Kurum, “Yaparsa Murat Kurum yapar. İstanbul’un muradı gelmiş. Sizinle birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir İstanbul olması dileğiyle yolunuz açık olsun” şeklinde konuşan esnafa “Çok çalışacağız, İstanbul’u özgürlüğüne kavuşturacağız” diye yanıt verdi. Pazarda alışverişini yapan vatandaşlar Murat Kurum’a “Gönlümüz ve dualarımız sizinle. Allah’ın izniyle yanınızdayız” dedi. Kurum, vatandaşın İstanbul’dan yana dertlerini de dinledi. Mahmutbey Gişeleri’nden şikayetçi olan bir vatandaşı dinleyen Kurum, “Göreve geldiğimizde acil eylem planları içerisinde Mahmutbey Kavşağı’ndaki problemi halledeceğiz. Biz ne söylediysek, o sözümüzün arkasında durduk” sözleri ile sorunu çözeceklerini ifade etti.