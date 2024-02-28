Muratlı'da gecekondu yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi’ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ev kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri ise olay mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.