Müsabakalardan madalyaları ile döndüler

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Müsabakalardan madalyaları ile döndüler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Kocaeli’nde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Turnuvasında Süper Minikler kategorisinde müsabakaya çıkan Bilecikli sporcular madalyaların sahibi oldu. Aybars Ali Akpınar 50 kilogramda 2’inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Rüzgar Su 50 kilogramda 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve Antrenör Mustafa Akpınar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.